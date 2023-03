Chaitra Navratri 2023: नवरात्रि पर क्यों बोया जाता है जौ, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

भोपालPublished: Mar 17, 2023 11:34:17 am Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra navratri 2023: Why do we grow barley in navratri, significance: कहा जाता है कि मां यदि नाव पर सवारी करते हुए पृथ्वी पर आती हैं, तो यह धन-धान्य से लेकर सुख-सुविधाओं में समृद्धि की ओर इशारा करता है। इसलिए इस बार मां शुभता का आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आ रही हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला के मुताबिक इस बार मां दुर्गा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें नवरात्रि में क्यों है जौ बोने की परम्परा, क्या है इसका महत्व, कैसे इनके उगने से माना जाता है सब रहेगा शुभ या होगा कुछ अशुभ...