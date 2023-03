Chaitra Navratri 2023: 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि, नौ दिन तक भूलकर भी न करें ये गलतियां नाराज हो जाएंगी मां

भोपालPublished: Mar 14, 2023 02:18:46 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra Navratri 2023 start date, do not make these mistakes this time: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता रानी के उत्सव के इन नौ दिनों में कुछ कार्यों की सख्त मनाही की गई है। यदि फिर भी ऐसा करते हैं तो मां के क्रोध का दंश झेलना होता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में आप भी जानें आखिर नवरात्रि के इन दिनों में किन कार्यों को वर्जित माना गया है...?