Baisakhi 2026 Date : बैसाखी का असली मतलब क्या है? 90% लोग नहीं जानते ये सच्चाई

Baisakhi 2026 Date : बैसाखी 2026 कब है और क्यों मनाई जाती है (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Baisakhi 2026 Date : बैसाखी भारत के सबसे प्रमुख और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे खासतौर पर पंजाब और सिख समुदाय में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह केवल फसल कटाई का उत्सव ही नहीं, बल्कि नई शुरुआत, आस्था और एकता का प्रतीक भी है। साल 2026 में बैसाखी (Baisakhi 2026Date) 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो सिख नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी हमें मेहनत का फल, भगवान का आभार और समाज में समानता के मूल्यों की याद दिलाती है।
2026 में बैसाखी 14 अप्रैल को है। वैशाखी संक्रांति इस दिन सुबह 9:39 बजे होगी।
सिख धर्म के लिए बैसाखी बेहद अहम दिन है, लेकिन इसके मायने सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हैं। ये त्योहार फसल कटाई का भी जश्न है नई शुरुआत की उम्मीद, नए इरादे और साल भर की मेहनत का फल। किसान इसी दिन अपने खेतों में खूब झूमते हैं, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ लोग अपने बुरे कामों के लिए माफी भी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाला साल खुशियों भरा हो। इस दिन का सबसे खास पहलू यही है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आकर, रिश्तों और खुशहाली को मनाती है।
बैसाखी का ऐतिहासिक पहलू भी बहुत गहरा है। 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने पंज प्यारे बनाए, और सबको बराबरी, हिम्मत और भक्ति का रास्ता दिखाया। उस दिन से सिख धर्म में अनुशासन और एकता की एक नई लहर आई।
पंजाब में बैसाखी का रंग ही अलग होता है। जुलूस, रंग-बिरंगे कपड़े, ढोल-नगाड़े, भांगड़ा-गिद्दा… सब कुछ इस दिन में शामिल रहता है। गुरुद्वारों में अरदास होती है, नगर कीर्तन निकलते हैं और लंगर में सबको खाना खिलाया जाता है। किसान मेलों में भाग लेते हैं और भरपूर फसल की खुशी में नाचते हैं।
यही सब बातें बैसाखी को इतना खास बनाती हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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