Baisakhi 2026 Date : बैसाखी का असली मतलब क्या है? 90% लोग नहीं जानते ये सच्चाई

Baisakhi 2026 Date : बैसाखी भारत के सबसे प्रमुख और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे खासतौर पर पंजाब और सिख समुदाय में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह केवल फसल कटाई का उत्सव ही नहीं, बल्कि नई शुरुआत, आस्था और एकता का प्रतीक भी है। साल 2026 में बैसाखी (Baisakhi 2026Date) 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो सिख नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी हमें मेहनत का फल, भगवान का आभार और समाज में समानता के मूल्यों की याद दिलाती है।