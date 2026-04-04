6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Baisakhi 2026: 13 या 14 अप्रैल? कन्फ्यूजन खत्म, जानें सही तारीख और बैसाखी पर निभाई जाने वाली परंपराएं

Baisakhi 2026: बैसाखी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे खासतौर पर सिख समुदाय और किसानों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह कन्फ्यूजन खत्म हो गई है, क्योंकि इस बार बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 04, 2026

Baisakhi 2026 date, Baisakhi kab hai 2026,

बैसाखी 2026 कब है 13 या 14 अप्रैल|Freepik

Baisakhi 2026: बैसाखी सिख धर्म का एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक पर्व है, जिसे हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तारीख को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन 2026 में बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर्व केवल फसल कटाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख इतिहास का अहम क्षण माना जाता है। इसलिए बैसाखी की हर परंपरा में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता की गहरी झलक देखने को मिलती है।

Baisakhi 2026 Date: सही तारीख

बैसाखी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे खासतौर पर सिख समुदाय और किसानों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह कन्फ्यूजन खत्म हो गई है, क्योंकि इस बार बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य सुबह 09:38 बजे मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है और इसी के साथ नए सौर वर्ष की शुरुआत मानी जाती है।

बैसाखी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व

बैसाखी का दिन सिख इतिहास में बेहद खास स्थान रखता है। साल 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह वह समय था जब समाज में अन्याय और भेदभाव चरम पर था। गुरु जी ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो साहस, समानता और धर्मनिष्ठा के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने पंच प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा की शुरुआत की और लोगों को एक नई पहचान दी।

किसानों के लिए खुशियों का पर्व

बैसाखी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि कृषि से भी गहराई से जुड़ा हुआ त्योहार है। यह रबी की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है। खेतों में सुनहरी फसल लहराती है और किसान अपनी मेहनत का जश्न मनाते हैं। यह समय गर्मियों की शुरुआत का भी संकेत देता है, जब सूर्य की तेज धूप फसल को पूरी तरह पकाने में मदद करती है।

बैसाखी की परंपराएं और उत्सव

इस दिन गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं। पंजाब में इस दिन की रौनक अलग ही देखने को मिलती है, जहां भांगड़ा और गिद्धा जैसे पारंपरिक नृत्य माहौल को जीवंत बना देते हैं।इसके अलावा, मेले लगते हैं, लोग सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं और शाम के समय अलाव जलाकर खुशी जाहिर करते हैं। कई स्थानों पर अमृत संचार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग सिख धर्म की दीक्षा लेते हैं।

ये भी पढ़ें

Mahakali Chalisa in hindi : महाकाली की इस छोटी सी स्तुति में है गजब की शक्ति
धर्म-कर्म
Mahakali Chalisa in hindi

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Apr 2026 02:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Baisakhi 2026: 13 या 14 अप्रैल? कन्फ्यूजन खत्म, जानें सही तारीख और बैसाखी पर निभाई जाने वाली परंपराएं

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang 7 April : आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र और आज के विशेष योग

Aaj Ka Panchang 7 April 2026 , आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026
धर्म/ज्योतिष

शनि-मंगल का ‘द्वंद्व योग’ शुरू: भारत में आंदोलन और राजनीति में भूचाल के संकेत

Shani Mangal Yuti 2026
धर्म/ज्योतिष

Nakshatra Gochar April 2026 : 6 अप्रैल 2026 नक्षत्र गोचर: शुक्र-मंगल बदलाव से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और सफलता

Nakshatra Gochar April 2026
धर्म/ज्योतिष

Kedarnath Dham 2026: शुरू होने जा रही है बाबा केदार की दिव्य यात्रा, ऊखीमठ से गद्दी प्रस्थान की तिथि और पौराणिक कथा जानें   

Kedarnath Dham 2026, केदारनाथ यात्रा 2026,
धर्म और अध्यात्म

Hanuman Ramayan Mystery : क्या सच में हनुमान जी ने लिखी थी पहली रामायण? जानिए हैरान कर देने वाला रहस्य

Hanuman Ramayan Mystery
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.