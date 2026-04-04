Baisakhi 2026: 13 या 14 अप्रैल? कन्फ्यूजन खत्म, जानें सही तारीख और बैसाखी पर निभाई जाने वाली परंपराएं

Baisakhi 2026: बैसाखी सिख धर्म का एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक पर्व है, जिसे हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तारीख को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन 2026 में बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर्व केवल फसल कटाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख इतिहास का अहम क्षण माना जाता है। इसलिए बैसाखी की हर परंपरा में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता की गहरी झलक देखने को मिलती है।