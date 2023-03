बेहद शुभ संयोगों में शुरू होगा हिंदु नववर्ष विक्रम संवत 2080, नाम होगा नल, इन राशियों को सालभर मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद

भोपालPublished: Mar 13, 2023 04:56:16 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Hindu New Year 2023: Navsamvatsar 2080 will bring good luck for these lucy zodiac signs: इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत में कई ग्रह स्वराशि में होंगे, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए नया संवत्सर भाग्योदय करने वाला साबित होगा। इस बार 30 साल बाद शनि कुंभ राशि में, राहु, शुक्र मेष राशि में, केतु तुला राशि में, मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, गुरू मीन राशि में होंगे। इस बार नवसंवत्सर पर 12 साल बाद गुरु मीन राशि में होंगे। ग्रहों का यही संयोग धनु, तुला, सिंह और मिथुन राशि वालों की बंद किस्मत के दरवाजे खोलने जा रहा है...