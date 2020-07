Bank ग्राहक हो जाएं सावधान! खाली हो सकता है Account, इस तरह रखें Safe

नई दिल्ली।

SBI Alert: देशभर में बढ़ रहे साइबर क्राइम ( Cyber Crime ) के चलते पैसे को सेफ रखना बेहद जरूरी हो जाता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन ( Digital Transaction) के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि बैंक अपने कस्मटर्स को समय-समय पर मैसेज, ईमेल के जरिए अलर्ट ( Bank Alert ) भेजते रहते हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ( SBI Safety Tips ) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए सेफ्टी टिप्स दिए हैं। बता दें कि USB डिवाइस के जरिए भी मैलवेयर ( Malware ) जैसे खतरनाक वायरस कंप्यूटर या मोबाइल में आ सकते हैं। इसके लिए बेहद ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्राहकों का डाटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है।

SBI ने बताएं सेफ्टी टिप्स

एसबीआई ने बैंक ग्राहकों को ट्वीट के जरिए कुछ सेफ्टी टिप्स की जानकारी दी है। बैंक ने ग्राहकों को बताया कि इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बैंक ने लिखा है,'अगर कोई भी यूजर्स USB का इस्तेमाल करते वक्त लापरवाही करते हैं तो उनकी डिवाइस में मैलवेयर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपनी डिवाइस को मैलवेयर से बचाकर रखना चाहते हैं तो कुछ खास टिप्स को ध्यान में रखें।

Your USB device is most likely to be affected by dangerous malware if you use it recklessly. Follow these simple security measures to protect your device.#BeAlert #BeSafe pic.twitter.com/xHPO1Q0dCU