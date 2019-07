UP Supplementary Budget 2019 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 850 करोड़, गोरखपुर समेत चार धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को रफ्तार देने के लिए यूपी के अनुपूरक बजट में 850 करोड़ रुपये (UP budget for purvanchal expressway) की मांग की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए लिंकवे (Purvanchal expressway will link to Gorakhpur by link way)का भी निर्माण कराया जाएगा। पिछले साल के बजट में लिंकवे के लिए बजट एलाॅट किया गया था। इस एक्सप्रेसवे के गोरखपुर से जुड़ने से विकास को नया आयाम मिलेगा।

314 किमी एक्सप्रेसवे गुजरेगा इन शहरों को जोड़ते हुए

341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, बनारस, बलिया से जुड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adtyanath) ने ऐलान किया था कि गोरखपुर से यह एक्सप्रेसवे बेलघाट-कम्हरिया घाट पुल (Gorakhpur link way) से जुडेगा। गोरखपुर-जैतपुर-कम्हरिया घाट मार्ग पर फोरलेन बनाकर गोरखपुर जनपद को इस एक्सप्रेसवे (Purvanchal expressway)से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस वे (Purvanchal expressway)के निर्माण में 25 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

पिछले बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए धन आवंटित

यूपी के इस अतिमहत्वपूर्ण पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए पिछले बजट में एक हजार करोड़ रुपये एलाॅट किया गया था। जबकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे (Purvanchal expressway will link to gorakhpur by link way)के लिए प्रारंभिक कार्य खातिर करीब 550 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। इस बार अनुपूरक बजट में 850 करोड़ रुपये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए मांग की गई है।

सूबे के चार धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे

प्रदेश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal expressway will join four religious places)चार धार्मिक स्थलों को भी जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद काशी, इलाहाबाद, अयोध्या और गोरखपुर सीधे तौर पर जुड़ जाएगा।

