एमपी में पुलिस पर बड़ा हमला, अफसर घायल, आंसू गैस के गोले छोड़कर हमलावरों को खदेड़ा

एमपी में पुलिस पर बड़ा हमला, अफसर घायल, आंसू गैस के गोले छोड़कर हमलावरों को खदेड़ा

sdop guna पुलिस टीम पर बड़ा हमला

गुना•Jul 23, 2024 / 08:29 pm• deepak deewan

sdopguna

SDOP injured in Vishnupur near Fatehgarh in Guna sdop guna मध्यप्रदेश में पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ है। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और खाली बोतलें बरसाईं। वाहनों मे भी तोड़फोड़ की। भीड़ के हमले से एसडीओपी घायल हो गए हैं। इधर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हमलावरों को खदेड़ा। यह वारदात गुना में हुई जहां एक बार फिर पुलिसकर्मी लोगों के गुस्से के शिकार बने।