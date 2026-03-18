गाइडलाइन में 30 आपत्तियां, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा, लोग बोले- रेट बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ न बढ़ाएं

ग्वालियर. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन पर इस बार ज्यादा लोगों ने विरोध दर्ज किया है। 30 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। इन आपत्तियों में जमीनों के रेट बढ़ाने का विरोध किया गया है, क्योंकि इससे संपत्ति की खरीद फरोख्त प्रभावित होगी और लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पंजीयन विभाग ने इन आपत्तियों का अध्ययन कर कुछ सुधार किए हैं। अब अंतिम प्रस्ताव 18 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पेश किया जाएगा। बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव पास होकर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा, जिसके बाद नई गाइडलाइन 1 अप्रेल से लागू हो सकती है।