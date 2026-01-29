सीलिंग की जमीन पर सौदेबाजी पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने करार और बिक्री विलेख दोनों किए निरस्त, जमीन राज्य सरकार की मानी

जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, अशिक्षित महिलाओं के शोषण और करोड़ों की कमाई से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया ने द्वितीय अपील प्रकरणों का निपटारा करते हुए न केवल विशिष्ट निष्पादन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया, बल्कि 7 अप्रैल 2011 को निष्पादित बिक्री विलेख को भी शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित भूमि पहले ही सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी, इसलिए अंततः यह भूमि राज्य सरकार में ही निहित रहेगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कथित खरीदारों ने अशिक्षा, गरीबी और कानूनी जानकारी के अभाव का लाभ उठाकर महिलाओं से दस्तावेज तैयार कराए। जिस व्यक्ति ने 4 लाख रुपए में भूमि खरीदी, उसने कुछ ही वर्षों में उसी भूमि को बेचकर करीब 4 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि अर्जित कर ली। कोर्ट ने यह फैसला शांति प्रजापति बनाम राजकुमार महाजन केस में दिया है।