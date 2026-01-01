नशे में नाबालिग का तांडव: फूंक डाला एटीएम और कार

ग्वालियर. शहर के सागरताल इलाके में रहने वाले एक वन रक्षक के 16 वर्षीय बेटे की सनक ने पुलिस और आम जनता की नींद उड़ा दी। नशे के आदी इस नाबालिग ने महज दो दिनों के भीतर न केवल एक बैंक के एटीएम को आग के हवाले किया, बल्कि रिहायशी इलाके में खड़ी कारों को फूंक दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हद तो तब हो गई जब पकड़े जाने पर उसके माता-पिता ने ही हाथ खड़े कर दिए। खुद नगर निगम में पदस्थ मां और वन रक्षक पिता ने रुंधे गले से पुलिस से कहा— हम इस बेटे से तंग आ चुके हैं, इसे सुधार गृह नहीं, सीधा जेल में डाल दो।