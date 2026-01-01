600 से अधिक विद्यार्थियों के स्वर में गूंजा वंदे मातरम्

कुलगुरु प्रो.स्मिता सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद् प्रो.राजेंद्र बांदिल रहे। विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंदापुरकर, पूर्व कुलसचिव डीएस चंदेल, दिल्ली से आए संगीतज्ञ देवेंद्र वर्मा, संस्कार भारती के संभाग प्रमुख शेखर दीक्षित कार्य परिषद सदस्य चंद्रप्रताप सिकरवार, विद्या परिषद सदस्य अशोक आनंद उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलसचिव अरुण सिंह चौहान, वित्त नियंत्रक डॉ.आशुतोष खरे सहित समस्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ.पारुल दीक्षित व समन्वयक डॉ.विकास विपट ने किया।