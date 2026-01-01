बैडमिंटन प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा की टीम अंतिम चार में, छिंदवाड़ा की लोकल खबरें पढ़ें

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा 20 फरवरी को निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है।जिला संयोजक डॉ कृष्ण हरजानी ने बताया कि गरीब और ग्रामीण जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संगठन के निर्देश पर जिला स्तरीय नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है। जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिविर में मरीजों की आंखों की जांच नि:शुल्क होगी। जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन भी नि:शुल्क होंगे। उन्हें दवाइयां एवं चश्मे भी नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। आयोजन के सम्बन्ध में शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। शिविर जिला अस्पताल, हनुमान मंदिर के बाजू में, छिंदवाड़ा रहेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉ के एस बजाज, डॉ हितेश मिश्रा, डॉ दशरथ साहू और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।