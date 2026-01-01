बैडमिंटन प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा की टीम अंतिम चार में, छिंदवाड़ा की लोकल खबरें पढ़ें

chhindwara news badminton eye camp jain temple police
chhindwara news: खेलो मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ियों जबलपुर सभाग की ओर शानदार प्रदर्शन किया।जिला बैडमिंटन संघ के कोच एवं सचिव जावेद खान के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले की बालिका वर्ग की खिलाड़ी जहान्वी विश्वकर्मा एवं संचारिका यादव ने डबल्स स्पर्धा के सेमी फाइनल में प्रवेश कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।बालक वर्ग में भाविक धुर्वे एवं भविष्य सूर्यवंशी की जोड़ी ने भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए डबल्स सेमी फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की ।
भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा 20 फरवरी को निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है।जिला संयोजक डॉ कृष्ण हरजानी ने बताया कि गरीब और ग्रामीण जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संगठन के निर्देश पर जिला स्तरीय नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है। जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिविर में मरीजों की आंखों की जांच नि:शुल्क होगी। जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन भी नि:शुल्क होंगे। उन्हें दवाइयां एवं चश्मे भी नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। आयोजन के सम्बन्ध में शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। शिविर जिला अस्पताल, हनुमान मंदिर के बाजू में, छिंदवाड़ा रहेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉ के एस बजाज, डॉ हितेश मिश्रा, डॉ दशरथ साहू और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।
श्री कच्छी विसा ओसवाल जैन संघ द्वारा शुक्रवार को श्रीमुनिसुव्रत स्वामी जैन मंदिर की वर्षगांठ श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर की ध्वजा भी विधिवत रूप से बदली गई।इस वर्ष ध्वजा परिवर्तन के लाभार्थी शाह कूवर लध्धा परिवार रहे। लाभार्थी परिवार द्वारा सत्तरभेदी पूजा का आयोजन करवाया।
8 वीं बटालियन विसबल छिंदवाड़ा में प्रतिमाह की तरह इस माह भी सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सेनानी निवेदिता गुप्ता ने अधिकारी, कर्मचारियों की ग्रीवांस और गुजारिश सुनकर त्वरित निराकरण किया। सर्विस बुक अपडेट करने, पानी की शुद्धता एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पश्चात् अपनी अधिवार्षिकीय आयु पुर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहें, कार्यवाहक उपनिरीक्षक नन्दूलाल अहिरवार एवं मानसेवी सहायक उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह चौहान को शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, प्रमाण-पत्र, मोमेंटो एवं उपहार दिया जाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर निवेदिता गुप्ता, उपसेनानी अरूण कश्यप, सहायक सेनानी विनेश कुमार बघेल, सहायक सेनानी उषा राय, सीडीआई अनिल राय, निरीक्षक संजय बघेल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
