शादी के जश्न में चोरों ने लगाई सेंध, दूल्हे के पिता का बैग उड़ाया

ग्वालियर। शादी-ब्याह में मेहमान बनकर गहने और नकदी चुराने वाली गैंग ने 24 घंटे के भीतर दूसरी वारदात को अंजाम दिया। इस बार चोरों ने बहोडापुर स्थित एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के पिता का बैग चोरी कर लिया। बैग में मेहमानों से मिली व्यवहार की रकम और शादी में खर्च के लिए रखा गया नकद पैसा था।
बैग चोरी होने का पता चलते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग चोरों की तलाश में इधर-उधर दौड़ते रहे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक नाबालिग और उसका साथी बैग ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तरह की वारदात 24 घंटे पहले सिरोल क्षेत्र में भी हुई थी, जहां शादी समारोह के दौरान दुल्हन की मां का बैग चोरी किया गया था।
गुदड़ी मोहल्ला, किलागेट निवासी दिनेश मौर्य ने बताया कि बहोडापुर स्थित राजवाड़ा पैलेस मैरिज गार्डन में उनके बेटे की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मेहमानों की आवाजाही के बीच चोर भी मेहमान बनकर अंदर घुस आए। फोटो सेशन के दौरान फोटोग्राफर के कहने पर उन्होंने अपना बैग स्टेज के पास सोफे पर रख दिया। फोटो खिंचने के बाद जब लौटे तो बैग गायब था।
दिनेश मौर्य के अनुसार बैग में मेहमानों से मिले लिफाफे और शादी में खर्च के लिए रखी गई नकदी थी।
नाबालिग ने उठाया बैग, बाहर खड़ा था साथी
पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदात में एक नाबालिग लड़का और उसका साथी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग बैग उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है, जबकि मैरिज गार्डन के बाहर उसका साथी बाइक के साथ खड़ा था। दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है।
