शादी के जश्न में चोरों ने लगाई सेंध, दूल्हे के पिता का बैग उड़ाया

बैग चोरी होने का पता चलते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग चोरों की तलाश में इधर-उधर दौड़ते रहे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक नाबालिग और उसका साथी बैग ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तरह की वारदात 24 घंटे पहले सिरोल क्षेत्र में भी हुई थी, जहां शादी समारोह के दौरान दुल्हन की मां का बैग चोरी किया गया था।