नशे की सनक में नाबालिग का उत्पात: ग्वालियर में एटीएम फूंका, कारें जलाईं, माता-पिता बोले– जेल भेज दो

ग्वालियर। शहर के सागरताल इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग की नशे की लत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। महज दो दिनों के भीतर किशोर ने एक बैंक एटीएम में आग लगा दी, रिहायशी इलाके में खड़ी कार को फूंक दिया और पार्षद पति की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके माता-पिता ने खुद पुलिस से कह दिया— “हम इससे तंग आ चुके हैं, इसे सुधार गृह नहीं, जेल भेज दो।”