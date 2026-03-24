एसएएफ की सेकेंड बटालियन में जुआ का अड्डा पकड़ा, दो आरक्षक समेत 10 गिरफ्तार

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 2 लाख 90 हजार रुपए नकद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में पुरुषोत्तम कुशवाह, अशोक कुशवाह, सत्येन्द्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुनील तोमर, राहुल यादव, भूरा सिंह, सचिन के अलावा द्वितीय वाहिनी के आरक्षक धीरेन्द्र सिंह और 13वीं वाहिनी के आरक्षक मलखान सिंह शामिल हैं।

घेराबंदी के दौरान राजा थापा नामक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।