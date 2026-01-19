19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

सात दिन में 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषण में सांस ले रहे शहरवासी

बीते सात दिनों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार यानी खराब श्रेणी में बना है शहर में सुबह और शाम की हवा अब राहत नहीं, बल्कि बीमारी बांट रही है। लोगों को जो हल्की धुंध दिखाई दे रही है, वह कोहरा नहीं बल्कि धूल और प्रदूषण से बना घातक स्मॉग है। इसका [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Jan 19, 2026

आंखों में जलन, चुभन, भारीपन और सांस के मरीजों की पेरशानी तेजी से बढ़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार यानी खराब श्रेणी में बना है

बीते सात दिनों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार यानी खराब श्रेणी में बना है

शहर में सुबह और शाम की हवा अब राहत नहीं, बल्कि बीमारी बांट रही है। लोगों को जो हल्की धुंध दिखाई दे रही है, वह कोहरा नहीं बल्कि धूल और प्रदूषण से बना घातक स्मॉग है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। आंखों में जलन, चुभन, भारीपन और सांस के मरीजों की पेरशानी तेजी से बढ़ रही है। बीते सात दिनों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार यानी खराब श्रेणी में बना है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पीएम 2.5 यानी धूल के बारीक कण हैं जो फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ अनीश पाण्डे के मुताबिक, इस तरह से देखें तो मौजूदा हालात में शहरवासी रोजाना 10 सिगरेट पीने के बराबर पदूषण सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं। इससे आंखों में जलन, चुभन, भारीपन, सांस फूलना और दमा के मरीजों की परेशानी तेजी से बढ़ी है।

हवा में धूल के कण (पीएम 2.5) की मात्रा 22 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर…ये प्रदूषण एक सिगरेट के धुएं के बराबर, हर दिन 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषण फेफड़ों में
पर्यावरण विशेषज्ञ पाण्डे के मुताबिक, मौजूदा हालात में ग्वालियरवासी रोजाना करीब 10 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं, चाहे वे धूम्रपान करते हों या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार जब हवा में पीएम 2.5 (धूल के बेहद बारीक कण) की मात्रा 22 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर होती है, तो उसे एक सिगरेट के धुएं के बराबर माना जाता है। ग्वालियर में बीते सात दिनों में पीएम 2.5 का स्तर करीब 200 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच गया है। इसी आधार पर यह आकलन किया गया है कि शहरवासी रोजाना 10 सिगरेट जितना ज़हर सांस में भर रहे हैं।

ऐसे समझे प्रदूषण बढऩे की तीन बड़ी वजह

धूल निर्माण कार्य : शहर में चल रहे निर्माण कार्यों से सडक़े खुली हैं। वाहनों में भी महीन धूल उडकऱ हवा में घुल रही है जो कि सीधे लोगों के फेफड़ों तक पहुंच रही है।

वाहन प्रदूषण : पीक आवर्स में रेंगता ट्रैफिक नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों का स्तर बढ़ रहा है। खासकर डीजल वाहनों का धुआं स्मॉग को और घना बना देता है।

मौसम की मार : ठंड में हवा की रफ्तार कम हो जाती है। इससे प्रदूषक कण ऊपर फैलने की बजाय जमीन के पास ही जमा हो जाते हैं। 10 से 15 दिनों तक धूल नीचे जमी रहने से यह स्मॉग बन जाती है।

पीएम 2.5 जो दिखता नहीं, वही सबसे खतरनाक
पीएम 2.5 के कण इतने महीन होते हैं कि नाक और गले की फिल्टरिंग को पार कर जाते हैं। यह सीधे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं जो कि खून में घुलकर दिल और दिमाग तक असर डालते है। यही कारण है कि यह प्रदूषण धीमा ज़हर बनकर काम करता है।

चेतावनी साफ है, सिस्टम खामोश
डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो धूल नियंत्रण है, न ट्रैफिक मैनेजमेंट और न ही सख्त कार्रवाई। ग्वालियर की हवा अब सिर्फ खराब नहीं, बल्कि लगातार जानलेवा होती जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 11:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सात दिन में 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषण में सांस ले रहे शहरवासी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरयू जल से होगा ब्रह्म बसंतोत्सव, 23 जनवरी को वरिष्ठ ब्राह्मण होंगे सम्मानित

भगवान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की सरयू नदी से लाया गया पावन जल
ग्वालियर

खेलों में भारतीय दृष्टिकोण से शोध को नई दिशा देने की जरूरत: डॉ. शर्मा

खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का माध्यम हैं।
ग्वालियर

एआई, सोशल मीडिया और शब्दों की गरिमा पर कवियों की बेबाक राय

हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने का माध्यम है।
ग्वालियर

ग्वालियर मेले के अखाड़े में शुरू हुआ दांव-पेंच का महासंग्राम

अखाड़े में उतरे जिले के सूरमा, ग्वालियर मेले में दंगल का शुभारंभ
ग्वालियर

केंद्रीय बजट: आम बजट से ग्वालियरवासियों की अपेक्षाएं… बजट में महंगाई के साथ टैक्स का भार कम हो तो जनता को मिले राहत

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.