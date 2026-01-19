सात दिन में 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषण में सांस ले रहे शहरवासी

शहर में सुबह और शाम की हवा अब राहत नहीं, बल्कि बीमारी बांट रही है। लोगों को जो हल्की धुंध दिखाई दे रही है, वह कोहरा नहीं बल्कि धूल और प्रदूषण से बना घातक स्मॉग है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। आंखों में जलन, चुभन, भारीपन और सांस के मरीजों की पेरशानी तेजी से बढ़ रही है। बीते सात दिनों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार यानी खराब श्रेणी में बना है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पीएम 2.5 यानी धूल के बारीक कण हैं जो फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ अनीश पाण्डे के मुताबिक, इस तरह से देखें तो मौजूदा हालात में शहरवासी रोजाना 10 सिगरेट पीने के बराबर पदूषण सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं। इससे आंखों में जलन, चुभन, भारीपन, सांस फूलना और दमा के मरीजों की परेशानी तेजी से बढ़ी है।