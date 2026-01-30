जीवाजी विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी बेलगाम, प्रॉक्टोरियल बोर्ड की कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक

डर में छात्र, आंख मूंदे प्रशासन

पिछले पांच वर्षों में 15 से अधिक गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन न विवि प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की, न ही पुलिस ने सख्ती दिखाई। कैंपस में बाहरी तत्वों की बेरोक-टोक आवाजाही, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की नरमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों का साफ कहना है कि समझाइश से नहीं, सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई से ही विश्वविद्यालय में भयमुक्त माहौल बहाल हो सकता है।

अभिभावकों के आरोप

< कैंपस असुरक्षित

< सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा

<बाहरी तत्वों पर कोई रोक नहीं

< शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं

<एंटी-रैगिंग कमेटियां सिर्फ कागजों में