ग्वालियर

Breaking: कोहरे में नहीं दिखी गाड़ी, कार के परखच्चे उड़े, 4 की मौके पर मौत

Gwalior Car Accident Death: तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार में बैठे सभी चार लोगों की मौके पर मौत हो गई।

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 30, 2026

Gwalior Car Accident Death

Gwalior Car Accident Death (Photo Source - Patrika)

Gwalior Car Accident Death: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। ग्वालियर- इटावा हाईवे (Gwalior Etawah Highway) पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार में बैठे सभी चार लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी भिंड शहर के रहने वाले है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

ढाबे के सामने हुआ हादसा

हादसा ग्वालियर से 20 किमी दूर महाराजपुरा थाना इलाके में स्थित बंटू ढाबा के सामने हुआ है। घटना सुबह लगभग 8 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान घना कोहरा था और विजिविलिटी दो सौ से 500 मीटर के बीच थी। कार सवार भिंड से ग्वालियर जा रहे थे। इनमें से एक का ग्वालियर में पॉलिटेक्निक का पेपर था।

जैसे ही उनकी कार बंटू ढाबा के सामने से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गआ। घटना की तेज आवाजा सुनकर मौके पर मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन कार सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। शवों को निकालने के लिए कार को कटर से काटना पड़ा था।

ये हैं मृतक

पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी में मृतकों में सौरभ शर्मा निवासी मेहगांव जिला भिंड, ज्योति यादव निवासी भिंड और भूरे प्रजापति निवासी गोरमी जिला भिंड शामिल हैं। अभी चौथे मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। सौरभ गुरुवार को ही आगरा से बीएससी एग्रीकल्चर की परीक्षा देकर गांव लौटा था। वह आज ग्वालियर में पॉलिटेक्निक का पेपर देने जा रहा था. वहीं, मृतका ज्योति दो बच्चों की मां है।

Published on:

30 Jan 2026 01:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Breaking: कोहरे में नहीं दिखी गाड़ी, कार के परखच्चे उड़े, 4 की मौके पर मौत
ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

