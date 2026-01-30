Breaking: कोहरे में नहीं दिखी गाड़ी, कार के परखच्चे उड़े, 4 की मौके पर मौत

जैसे ही उनकी कार बंटू ढाबा के सामने से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गआ। घटना की तेज आवाजा सुनकर मौके पर मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन कार सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। शवों को निकालने के लिए कार को कटर से काटना पड़ा था।