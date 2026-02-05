परिषद में समर्थन-विरोध का खेल, महाराज बाड़ा से तोरण द्वार तक सदन हंगामेदार

नगर निगम परिषद की बैठक में उस समय अजीब विरोधाभास देखने को मिला, जब आदर्श गौशाला की वित्तीय स्वीकृति पर हंगामा करने वाले पार्षद ही कुछ देर बाद समर्थन की भूमिका में नजर आए। सदन अभी इस बदलाव को समझ पाता, उससे पहले ही स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान महाराज बाड़ा, अवैध वसूली, पार्किंग ठेके, अतिक्रमण और तोरण द्वार जैसे मुद्दों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया। सत्ता (कांग्रेस) और विपक्ष (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप इतने तीखे रहे कि सभापति को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षद अनिल सांखला ने महारा बाड़े को लेकर पत्रिका में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि बाड़ा की वास्तविक तस्वीर सामने है। बाड़ा चारों ओर से अतिक्रमण की चपेट में है और अवैध वसूली खुलेआम चल रही है। मदाखलत और पार्किंग से जुड़े कुछ कर्मचारी प्राइवेट (निजी) लोगों को वसूली के लिए बैठाए हुए हैं, जो प्रतिदिन 100 से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। सांखला ने यह भी आरोप लगाया कि पार्किंग संचालक व निगमकर्मी एक ही पर्ची को तीन से चार बार चलाकर आम जनता से पैसा वसूल रहे हैं। जब भी मदाखलत अमला कार्रवाई के लिए बाड़ा पहुंचता है, उससे पहले ही सूचना लीक हो जाती है और अवैध गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती हैं। नजरबाग मार्केट,सुभाष मार्केट के बाहर अव्यवस्था चरम पर है और कई स्थानों पर बिना अनुमति पार्किंग चलाई जा रही है। इसी मुद्दे पर गिर्राज कंसाना,बृजेश श्रीवास,मोहित जाट,देवेंद्र राठौर ने भी समर्थन करते हुए बाड़ा में चल रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।