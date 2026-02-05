परिषद में भाजपा पार्षदों के धरने से संगठन चिंतित, पढ़ाया अनुशासन का पाठ

दरअसल, सोमवार को पार्षद ब्रजेश श्रीवास द्वारा दिए गए धरने और समझाने के बावजूद उसे समाप्त न करने से संगठन नाराज है। इसी के बाद जिलाध्यक्ष ने पार्षदों को चर्चा का भरोसा दिलाते हुए बैठक बुलाई। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कहा कि असहमति दर्ज कराने का तरीका धरना नहीं, बल्कि पार्टी और संगठन के माध्यम से मुद्दों को उठाना है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह व्यवस्था शासन स्तर पर तय होती है। इस पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास द्वारा निगमायुक्त के अधिकार को लेकर उठाए गए सवालों पर संगठन ने साफ कहा कि यदि कहीं गंभीर अनियमितता है, तो उसका समाधान धरना-प्रदर्शन नहीं, बल्कि लिखित शिकायत के माध्यम से किया जाए। संगठन ने कहा कि परिषद में धरना देने से यह संदेश जाता है कि पार्टी पार्षद अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं, जो राजनीतिक रूप से गलत और नुकसानदायक है। बैठक में पदेन व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर भी स्थिति स्पष्ट की गई।