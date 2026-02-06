बेखौफ खनन माफिया, 30 जगह अवैध खनन, 300 से 500 फीट तक गहरे हुए हुए गड्ढे, हर दिन 50 लाख पत्थर चोरी

बिलौआ की खदानें इन दिनों कानून और प्रशासन के लिए खुली चुनौती बन चुकी हैं। अवैध खनन अपने चरम पर है, माफिया आमने-सामने हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खनिज विभाग अब भी खामोशी ओढ़े बैठा है। हालात यह हैं कि बिलौआ क्षेत्र में 30 से ज्यादा जगहों पर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है और हर दिन करीब 50 लाख रुपए का पत्थर चोरी किया जा रहा है। खनन माफिया ने धरती को इस कदर छलनी कर दिया है कि कई स्थानों पर 300 से 500 फीट तक गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इन गड्ढों में भारी मशीनें उतर रही हैं। हाल ही में बिलौआ में पत्थर चोरी को लेकर गोलीकांड हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। इसके बाद खनिज विभाग के अधिकारी एक बार मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति कर खाली हाथ लौट आए। न तो अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही गड्ढों की स्थिति का आकलन किया गया।