30 अप्रैल तक कराना होगा मध्यप्रदेश बार काउंसिल का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट के कहा कि तय समय-सीमा में चुनाव कराना अनिवार्य होगा, ताकि निर्वाचित संस्था समय पर कार्यभार संभाल सके।अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाया था। आवेदन में तर्क दिया कि स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है। हालांकि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से छह माह का विस्तार दिया गया था, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए हैं। 4 फरवरी को इस आवेदन पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।