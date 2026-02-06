फरवरी में घूमने के लिए जयपुर-उदयपुर, जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और हिमाचल के मनाली रहेंगे पहली पसंद

राजस्थान के कई शहरों में फरवरी का माहौल खास बन जाता है। इस समय, राजस्थान की ठंडी हवाओं और ऐतिहासिक स्थलों के आकर्षण में इजाफा हो जाता है। उदयपुर जो अपने शानदार महलों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, फरवरी में और भी खूबसूरत लगता है। पिछोला झील में बोट राइडिंग, भव्य सिटी पैलेस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद इस समय अधिक होता है। फरवरी में यह शहर खासकर कपल्स और फैमिली टूरिस्ट्स के लिए सबसे आदर्श बन जाता है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इस समय यात्रा करने के लिए बेहतरीन जगहें हैं। इन शहरों में महल, किले और ऐतिहासिक स्थल देखकर आप राजस्थान की समृद्ध विरासत का अनुभव कर सकते हैं।