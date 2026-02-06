वित्त विभाग,जनकार्य सहित अन्य अफसरों की गलत प्लानिंग से निगम में बना वित्तीय संकट

नगर निगम खुद गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, लेकिन अफसरों ने हकीकत से आंखें मूंदकर शहर में सडक़, पार्क, पीएचई और अन्य विकास कार्यों के टेंडर लगाने की होड़ मचा दी है। खजाना खाली है, कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा, पेंशन अटकी है, ठेकेदारों के भुगतान लटके पड़े हैं फिर भी पब्लिक को विकास दिखाने के लिए करोड़ों की योजना पर कागजी दौड़ जारी है। वित्त विभाग, पीआईयू, जनकार्य विभाग और अन्य शाखाओं की गलत प्लानिंग और गैर-जिम्मेदार फैसलों ने निगम को इस हालात तक पहुंचा दिया है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में सडक़े बदहाल हैं, लेकिन प्राथमिकता सुधार की जगह सिर्फ टेंडर जारी करने तक सीमित रह गई है।