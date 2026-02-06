6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

कोर्ट बीएड कॉलेजों पर तल्ख टिप्पणी: कॉलेज नहीं, व्यापार बन गया शिक्षा तंत्र, छात्रों की फीस भी लौटने का दिया आदेश

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बीएड कॉलेजों की संबद्धता को लेकर दायर 6 याचिकाओं को खारिज करते तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक दुकानें” चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और नियमों का पालन किए बिना किसी भी संस्थान को संबद्धता का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Feb 06, 2026

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बीएड कॉलेजों की संबद्धता को लेकर दायर 6 याचिकाओं को खारिज करते तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक दुकानें” चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और नियमों का पालन किए बिना किसी भी संस्थान को संबद्धता का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एनसीटीई को भी अपना घर दुरुस्त करने की सलाह देते हुए कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो मान्यता वापसी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की खंडपीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ताओं पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन कॉलेजों ने छात्रों से प्रवेश लेकर फीस वसूली है, तो पूरी फीस तत्काल लौटाई जाए। साथ ही, बिना संबद्धता के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों से जुड़ा था, जिनकी वर्ष 2025-26 के लिए संबद्धता विश्वविद्यालय ने रोक दी थी। कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्हें वर्ष 2017 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वविद्यालय संबद्धता से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा, कॉलेजों ने यह भी तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर संबद्धता रोकना मनमाना और गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि एनसीटीई द्वारा दी गई मान्यता अपने आप में अंतिम नहीं होती। मान्यता आदेश भी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और अन्य नियामक संस्थाओं की शर्तों के अधीन होता है। यदि विश्वविद्यालय की निरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई जाती हैं, तो वह संबद्धता देने से इनकार कर सकता है।

कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए माना कि विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति ने कॉलेज परिसरों में आधारभूत ढांचे की कमी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव और शैक्षणिक मानकों के उल्लंघन जैसे गंभीर तथ्य दर्ज किए हैं। इसके अलावा, कॉलेजों के खिलाफ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज होना भी अदालत ने महत्वपूर्ण माना।

- विश्वविद्यालय को एनसीटीई के नाम से प्राप्त एक पत्र संदिग्ध प्रतीत होता है। अदालत ने माना कि पत्र का प्रारूप, भाषा और ई-मेल आईडी एनसीटीई की आधिकारिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती, जिससे उसके फर्जी होने की आशंका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर एनसीटीई को पक्षकार नहीं बनाया, ताकि इस पत्र की सच्चाई की जांच से बचा जा सके।

-सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को संबद्धता देते समय कड़े मानकों का पालन कराने का पूरा अधिकार है। यदि कोई संस्थान शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे केवल मान्यता के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

-कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए संबंधित कॉलेज प्रबंधन पर प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे किशोर न्याय निधि में जमा करने के निर्देश दिए गए।

इन्होंने दायर की थी याचिका

लेट सुरेन्द्र प्रताप शिक्षा समिति,. विद्यासुधा वेलफेयर फाउंडेशन समिति, श्यामा देवी दीनदयाल बहुद्देश्यीय प्रचार–प्रसार समिति, विकास जाटव,

गिर्राज नगर, एकता अग्रवाल (गोयल) आदि ने याचिका दायर की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कोर्ट बीएड कॉलेजों पर तल्ख टिप्पणी: कॉलेज नहीं, व्यापार बन गया शिक्षा तंत्र, छात्रों की फीस भी लौटने का दिया आदेश

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कागज़ी जांच पर नहीं मानी अदालत, खात्मा लौटाई, रिश्वत की फिर से होगी जांच

ग्वालियर

बेखौफ खनन माफिया, 30 जगह अवैध खनन, 300 से 500 फीट तक गहरे हुए हुए गड्ढे, हर दिन 50 लाख पत्थर चोरी

गोलीकांड के बाद खनिज विभाग के अधिकारी एक बार गए देखन, खाली हाथ लौटे, अवैध परिवहन के मामले सबसे ज्यादा पकड़े, खनन पर ध्यान नहीं दिया
ग्वालियर

MP के ग्वालियर में बड़ा हादसा: फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, मजदूरों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

Railway Spring Factory Accident
ग्वालियर

व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष से 20 लाख की ठगी, प्रिज्म कंपनी पर एफआईआर

नया बाजार व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष से 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद प्रिज्म कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ कंपू थाना पुलिस ने ठगी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है।
समाचार

भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु, राधा-कृष्ण की आराधना के लिए पवित्र माना जाता है यह महीना

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.