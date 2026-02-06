कोर्ट बीएड कॉलेजों पर तल्ख टिप्पणी: कॉलेज नहीं, व्यापार बन गया शिक्षा तंत्र, छात्रों की फीस भी लौटने का दिया आदेश

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बीएड कॉलेजों की संबद्धता को लेकर दायर 6 याचिकाओं को खारिज करते तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक दुकानें” चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और नियमों का पालन किए बिना किसी भी संस्थान को संबद्धता का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एनसीटीई को भी अपना घर दुरुस्त करने की सलाह देते हुए कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो मान्यता वापसी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की खंडपीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ताओं पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन कॉलेजों ने छात्रों से प्रवेश लेकर फीस वसूली है, तो पूरी फीस तत्काल लौटाई जाए। साथ ही, बिना संबद्धता के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।