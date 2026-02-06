कागज़ी जांच पर नहीं मानी अदालत, खात्मा लौटाई, रिश्वत की फिर से होगी जांच

विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने नगर निगम ग्वालियर की तत्कालीन उपयंत्री वर्षा मिश्रा के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अहम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा रिपोर्ट) को इस स्तर पर स्वीकार करने से इनकार करते हुए मामले में पुनः विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट अधूरी प्रतीत होती है और सभी आवश्यक पहलुओं की गहराई से जांच नहीं की गई है। प्रकरण में आरोप था कि पार्क संधारण कार्यों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी गई। ट्रैप कार्रवाई, वॉइस रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट, गवाहों के बयान और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केवल एक पक्ष के शपथ-पत्र और सीमित साक्ष्यों के आधार पर मामले का पटाक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। पत्रिका ने ईओडब्ल्यू की खात्मा रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए खबर प्रकाशित की थी। ज्ञात है कि फरवरी 2023 को अनूप यादव ने 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वर्षा मिश्रा को नगर निगम मुख्यालय के सामने ट्रैप कराया था। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने खात्मा रिपोर्ट कर दी।जिन बिंदुओं पर दोबारा जांच के निर्देश दिए गए