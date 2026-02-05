फाल्गुन मास: महाशिवरात्रि पर होगी भोलेनाथ की आराधना, होली पर बिखरेंगे खुशियों के रंग

ग्वालियर. फाल्गुन मास की शुरूआत 2 फरवरी से हो गई है, यह 03 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन हिंदू पंचांग का बारहवां और अंतिम महीना है, जो भक्ति, उल्लास और रंगों से भरा होता है। यह माह विशेष रूप से भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु, राधा-कृष्ण और अन्य देवी-देवताओं की आराधना के लिए पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह के बाद हिंदू नववर्ष का आगमन होता है। इसे फागुन का महीना भी कहा जाता है। इस मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्यों के लिए भी यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में भगवान शिव की आराधना और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन ने बताया कि फाल्गुन मास की समाप्ति पर ङ्क्षहदी नव वर्ष की शुरुआत होती है। यह महीना भक्ति, साधना और पुण्य कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।