MP के ग्वालियर में बड़ा हादसा: फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, मजदूरों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और घायल कर्मचारियों को उचित इलाज और आर्थिक मदद उपलब्ध कराएं। वहीं औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एलपीजी जैसी खतरनाक गैसों से जुड़े कारखानों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। पाइपलाइनों का नियमित चेक-अप, मशीनों की देखभाल और कर्मचारियों को समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है, वरना ऐसे हादसे कभी भी बड़ा रूप ले सकते हैं।