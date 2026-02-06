6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

MP के ग्वालियर में बड़ा हादसा: फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, मजदूरों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

Gwalior Spring Factory Blast: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा एलपीजी पाइपलाइन प्रणाली को संभालने में लापरवाही के कारण हुआ माना जा रहा है। हालांकि आग और विस्फोट के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Saurabh Mall

Feb 06, 2026

Railway Spring Factory Accident

ग्वालियर के रेलवे स्प्रिंग कारखाने में भयंकर विस्फोट, झुलसे 5 मजदूर (इमेज सोर्स:ANI)

Railway Spring Factory Accident: ग्वालियर में गुरुवार शाम उस समय (6:30 से 7:00 बजे के बीच) हड़कंप मच गया जब सिथौली रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे स्प्रिंग निर्माण फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हो गया। तेज आवाज के साथ हुए इस विस्फोट ने फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मचा दी।

हादसे में पांच मजदूर बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना तेज था कि पास में काम कर रहे कर्मचारियों के होश उड़ गए… चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम तेजी से घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। विस्फोट कैसे हुआ, इसके कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

दो की हालत गंभीर

घायल कर्मचारियों के नाम कौशल श्रीवास्तव, योगेश, शब्बीर, हेमंत चौबे और अमर सिंह बताए गए हैं। हादसे के बाद सभी को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल ये पांचों ग्वालियर के आईटीएम अस्पताल में भर्ती हैं।

आईटीएम अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, सभी मजदूरों को इमरजेंसी में लाया गया था। इनमें से दो लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिनका खास निगरानी में इलाज किया जा रहा है।

विस्फोट का कारण?

शुरुआती जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि फैक्ट्री में एलपीजी पाइपलाइन को ठीक से नहीं संभालने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि अभी तक आग और विस्फोट की सही वजह स्पष्ट नहीं है। फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों ने भी फिलहाल कारण पर कोई बयान नहीं दिया है।

झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने बताया कि धमाका होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरी जगह का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी फैक्ट्री का दौरा करेंगी ताकि सटीक कारण पता लगाया जा सके।

स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और घायल कर्मचारियों को उचित इलाज और आर्थिक मदद उपलब्ध कराएं। वहीं औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एलपीजी जैसी खतरनाक गैसों से जुड़े कारखानों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। पाइपलाइनों का नियमित चेक-अप, मशीनों की देखभाल और कर्मचारियों को समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है, वरना ऐसे हादसे कभी भी बड़ा रूप ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

सीमा पर नया खतरा: बांग्लादेश में चीन की ड्रोन फैक्ट्री, बढ़ी भारत की टेंशन?
विदेश
China-Bangladesh Drone Cooperation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 05:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP के ग्वालियर में बड़ा हादसा: फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, मजदूरों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष से 20 लाख की ठगी, प्रिज्म कंपनी पर एफआईआर

नया बाजार व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष से 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद प्रिज्म कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ कंपू थाना पुलिस ने ठगी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है।
समाचार

भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु, राधा-कृष्ण की आराधना के लिए पवित्र माना जाता है यह महीना

ग्वालियर

परिषद में भाजपा पार्षदों के धरने से संगठन चिंतित, पढ़ाया अनुशासन का पाठ

भाजपा पार्षद दल की बैठक में पार्षदों को नसीहत देते भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी और कमल माखीजानी
ग्वालियर

परिषद में समर्थन-विरोध का खेल, महाराज बाड़ा से तोरण द्वार तक सदन हंगामेदार

nagar nigam parishad gwalior
ग्वालियर

मॉकड्रिल: अटल सभागार में घुसे आतंकी ,वीआइपी सहित भीड़ को बंधक बनाया

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.