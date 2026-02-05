व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष से 20 लाख की ठगी, प्रिज्म कंपनी पर एफआईआर

शिकायत के अनुसार, करीब दो साल तक कारोबार सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन 13 जुलाई 2020 को कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के ग्वालियर और मुरैना में फर्म का काम बंद कर दिया। उस समय कोरोना महामारी के कारण बाजार में 10 से 15 लाख रुपए फंसे हुए थे। पीड़ित ने कंपनी से छह महीने का समय देने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।