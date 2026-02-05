मॉकड्रिल: अटल सभागार में घुसे आतंकी ,वीआइपी सहित भीड़ को बंधक बनाया

बैठक के बाद आतंकी हमले का रियल सीन क्रिएट किया गया। इसमें एनएसजी टीम का एक ग्रुप आतंकी की भूमिका में रखा गया दूसरे पार्ट उनसे मुकाबले के लिए रहा। मॉक ड्रिल शाम 7.15 बजे शुरु हुई। सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रुम को खबर मिली कि अटल सभागार में बडे राजनेता कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान सभागार में आतंकी घुसे हैं और वीआइपी सहित सभागार में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकियों ने कुछ लोगों को गोली भी मारी है लेकिन घायलों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं।

इनपुट पर विश्वविद्यालय सर्किल की पुलिस अटल सभागार पहुंची उसके बाद भारी तादात में फोर्स ने सभागार को घेर लिया। लेकिन पुलिस की टीम आतंकियों से मुकाबला नहीं कर पाई। हालात को भांपकर कांउटर टैररस्टि ग्रुप की टीम पहुंची उसके कुछ जवान मुकाबले में जख्मी हो गए तब खतरा भांपकर प्रशासन ने एनएसजी को बुलाया। सभागार में दाखिल होने से पहले मनोचिकित्सकों की टीम को आतंकियों से बात करने के लिए भेजा गया। सभागार में घुसे आतंकी ने बंधकों को रिहा करने के एवज में कुछ शर्तें रखीं उन्हें पूरा हुए बिना वीआइपी और बंधकों को रिहा करने के लिए राजी नहीं थे। तब एनएसजी की टीम सभागार में दाखिल हुई। करीब 4 घंटे ऑपरेशन में टीम ने आतंकियों को ढेर कर वीआइपी सहित बंधकों को रिहा कराया।