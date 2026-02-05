1379 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन, अब एआई करेगा डेटा का फाइनल मिलान

वित्त वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ोतरी की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार 2224 लोकेशन में से 1379 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह बढोतरी 10 फीसदी से लेकर 100 फीसदी के बीच है। अब आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस (एआइ) से डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यालय ने जो डेटा निकाला है और उप पंजीयकों ने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं। उनमें कितनी समानता है। अगले हफ्ते गाइडलाइन को लेकर पंजीयन महानिरीक्षक के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद प्रस्ताव जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक में जाएगा।