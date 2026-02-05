पाम ऑयल जब्ती मामला: निचली कोर्ट के आदेश पर र उठाए सवाल, भवन अनुमति और डेयरी संचालन पर मांगा जवाब

मामला राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय अपील से जुड़ा है। राज्य शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि 153 सीलबंद टिन पाम ऑयल प्रतिवादी क्रमांक-1 प्रदीप के मकान के बेसमेंट से जब्त किए गए थे। प्रतिवादी का दावा है कि यह पाम ऑयल प्रतिवादी क्रमांक-2 बंटी का था, जो जौरा में दूध डेयरी का संचालन करता है और उसने केवल परिसर किराए पर दिया था। अपीलीय अधिकरण ने यह कहते हुए अधिनिर्णय प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया था कि अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर पाया कि प्रतिवादी क्रमांक-2 जौरा में कोई डेयरी चलाता है, न ही डेयरी से कोई सैंपल लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि केवल मकान किराए पर देने के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 को दंडित नहीं किया जा सकता। 5 फरवरी 2026 को होगी।