अटल सभागार में आतंकी हमला, NSG ने Mock Drill कर बताया बचाव का तरीका

Mock Drill : अगर आतंकी हमला हो जाए तो हालात से कैसे निपटना है, इसका जीवंत अभ्यास बुधवार रात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की 140 कमांडो की टीम ने पुलिस, प्रशासन और आपात सेवाओं के साथ मिलकर हाई इंटेंसिटी मॉकड्रिल की। इस दौरान अटल सभागार और स्टेशन बजरिया स्थित मॉल में आतंकी हमले का वास्तविक दृश्य रचा गया, जिसमें वीआईपी और आम नागरिकों को बंधक बनाए जाने की स्थिति दिखाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे स्टेशन के पास देर रात तक खुलने वाले रेस्टोरेंट और दुकानें भी पुलिस ने कराईं बंद, कई जगह लोगों और कार चालकों को रोका भी गया।