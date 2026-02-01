ग्वालियर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, हवा-पानी से लगने लगा था डर

अस्पताल में इलाज के दौरान किरण की मंगलवार को मौत हो गई। किरण के बेटे कपिल ने बताया कि मां की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ रही थी। उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और वो पानी और हवा से भी डरने लगी थीं। जब उन्हें अस्पताल लेकर आया तो वो लगातार चिल्ला रही थीं। कपिल का आरोप है कि नगर निगम और उस आरएमपी डॉक्टर की लापरवाही के कारण मां की मौत हुई है। नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ नहीं पा रहा है और उस डॉक्टर ने एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाने से इंकार नहीं किया होता एंटी-रेबीज वैक्सीन लगा दिया होता तो मां की जान बच जाती।