‘जाति प्रमाण-पत्र’ जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य से मांगी रिपोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इससे पहले वर्ष 2015 में दायर एक याचिका (डब्ल्यूपी क्रमांक 3357/2015) में 27 सितंबर 2019 को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि याचिकाकर्ता की जाति प्रमाण-पत्र एवं जांच रिपोर्ट को 15 दिनों के भीतर हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष भेजा जाए। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले माधुरी पाटिल अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास के निर्देशों के तहत गठित है, जिसे प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच कर तत्काल निर्णय लेना था।