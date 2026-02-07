किट्टा पार्टी ग्रुप ने सजाई गीतों की शाम

ग्वालियर. शहर के निजी होटल में किट्टा पार्टी ग्रुप ने हंसते-हंसते कट जाएं रस्ते… टाइटल से एक गीतों भरी शाम आयोजित की। कार्यक्रम की शुरुआत दो नए सदस्यों धर्मेंद्र शर्मा और महेश गुप्ता के स्वागत से हुई, जिन्हें अजय बाजपेई और नीरज नायक ने माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य अश्विन जैन ने दोनों सदस्यों को क्लब के नियमों के पालन की शपथ दिलाई। संगीत संध्या की शुरुआत धर्मेंद्र शर्मा द्वारा ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें… गीत से हुई।

इसके बाद अजय बाजपेई ने हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह… गजल प्रस्तुत की। नरेश मेहता ने रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, दीपक भटनागर ने हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, संग्राम ङ्क्षसह ने रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना और जितेंद्र तागड़े ने तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है… गीत सुनाकर महफिल में रंग जमा दिया। सभी सदस्य मिलकर हंसते-हंसते कट जाए रस्ते… गीत पर डांस करते हुए जोश में थे। संयोजक राहुल गुप्ता स्पर्शी के जन्मदिन की खुशी में सभी ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर बधाई दी। संचालन अशोक ङ्क्षसह चौधरी जाट ने और आभार डॉ.ओपी वर्मा ने व्यक्त किया।