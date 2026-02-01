6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

सांसद खेल महोत्सव प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच: सांसद

8वीं राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान सम्मेलन

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Feb 06, 2026

8वीं राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान सम्मेलन

दिल्ली में आयोजित 8वें नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल

ग्वालियर. नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान सम्मेलन (8th National Physical Education & Sports Science Conference) में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव आज सामाजिक परिवर्तन, समावेशिता, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त अभियान बनकर उभरा है।

खेल विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए सांसद कुशवाह ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों की छिपी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहा है। यह आयोजन युवाओं को खेल कौशल दिखाने का अवसर देने के साथ-साथ उनमें अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करता है।

उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से न केवल स्वस्थ युवा पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, बल्कि एक समावेशी समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव भी मजबूत हो रही है। सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजनों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है और वे नशा, अपराध व सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं।

यह प्रतिष्ठित सम्मेलन फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PEFI) द्वारा आयोजित किया गया, जो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। सम्मेलन में देशभर से सांसद, नीति-निर्माता, खेल प्रशासक, शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, युवा नेतृत्वकर्ता एवं शोधकर्ता शामिल हुए।

सम्मेलन के दौरान खेल नीति, प्रतिभा विकास, खेल संरचना और स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े विषयों पर गहन मंथन किया गया। सम्मेलन का समापन शनिवार को दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 11:02 pm

Published on:

06 Feb 2026 11:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सांसद खेल महोत्सव प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच: सांसद

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय बजट 2026 पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन की तैयारियां तेज

9 फरवरी को ग्वालियर में होगा आयोजन,
ग्वालियर

पीईएफआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए डॉ. यजवेंद्र सिंह राजपूत

प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया।
ग्वालियर

30 अप्रैल तक कराना होगा मध्यप्रदेश बार काउंसिल का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

mp news
ग्वालियर

700 ग्राम चांदी के कड़ों के लिए वृद्धा की हत्या कर काट दिए थे पैर, कोर्ट ने सुनाई-आजीवन कारावास की सजा

700 ग्राम चांदी के कड़ों के लिए वृद्धा की हत्या कर काट दिए थे पैर, कोर्ट ने सुनाई-आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर

‘जाति प्रमाण-पत्र’ जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य से मांगी रिपोर्ट

High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.