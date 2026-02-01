सांसद खेल महोत्सव प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच: सांसद

ग्वालियर. नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान सम्मेलन (8th National Physical Education & Sports Science Conference) में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव आज सामाजिक परिवर्तन, समावेशिता, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त अभियान बनकर उभरा है।