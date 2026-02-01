पीईएफआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए डॉ. यजवेंद्र सिंह राजपूत

खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी डॉ. राजपूत ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित स्क्वैश लेवल-2 कोच सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसके आधार पर वे राष्ट्रीय स्तर के कोच के रूप में सेवाएं देने की योग्यता रखते हैं। उनके इस सम्मान से शारीरिक शिक्षा एवं खेल जगत में हर्ष का माहौल है।