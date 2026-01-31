जीवाजी विवि का ‘खेल’ … 15 घंटे पहले भेजा प्रतियोगिता पत्र, मैदान से आधे कॉलेज ‘बाहर’

ग्वालियर. एक तरफ प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाडिय़ों का भविष्य संवारने के लिए खेलो एमपी जैसे अभियानों पर करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जीवाजी विश्वविद्यालय का खेल विभाग इन्हीं दावों की धज्जियां उड़ाने में जुटा है। महिला-पुरुष क्रॉस-कंट्री प्रतियोगिता के आयोजन से महज 15 घंटे पहले कॉलेजों को सूचना देकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने न केवल अपनी चरमराई व्यवस्था का परिचय दिया है, बल्कि सैकड़ों खिलाडिय़ों का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दांव पर लगा दिया है। स्पोट्र्स डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ से इस संंंबंध में संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं उठा।