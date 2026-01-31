दुश्मनी की आग में हत्या के प्रयास बढ़े, साल की शुरुआत में ही ग्वालियर रेंज में 6 वारदातें

ग्वालियर। दुश्मनी की खुन्नस में जान लेने की कोशिश का खेल ग्वालियर रेंज में तेजी से बढ़ता जा रहा है। साल की शुरुआत के महज 15 दिनों में हत्या के प्रयास के 6 मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि संगीन अपराधों पर पुलिस के दावों के बावजूद खून-खराबे पर प्रभावी लगाम नहीं लग पा रही है।