रेलवे स्टेशन पर बासी समोसों पर भड़के डीआरएम

पहले दिन शुक्रवार को उन्होंने नव निर्मित सबलगढ़ स्टेशन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर स्थापित पैनल, बैटरी कक्ष, रिले रूम सहित सभी आधुनिक उपकरणों की गहन जांच की।

उन्होंने ऑन-ड्यूटी स्टाफ से संवाद कर उनके तकनीकी ज्ञान, कार्यप्रणाली और संरक्षा मानकों की समझ को परखा। इसके बाद रेल संरक्षा आयुक्त ने मंडल एवं निर्माण संगठन के अधिकारियों के साथ सबलगढ़ से विजयपुर रोड हाल्ट स्टेशन के बीच नव निर्मित ब्रॉड गेज रेलखंड का मोटर ट्रॉली से निरीक्षण किया।