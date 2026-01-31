दो अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम की कार्रवाई, एक लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

भवन अधिकारी राजू गोयल ने बताया कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई अभियान के प्रथम चरण में चयनित 58 अवैध कॉलोनियों में से शुक्रवार को ग्राम विक्रमपुर के सर्वे क्रमांक 164/1, 164/2, 162/2/1, 162/2/2 एवं 255 के भाग पर लगभग 1.72 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई।