दो अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम की कार्रवाई, एक लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के वार्ड 62 में हुई कार्रवाई
ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा सीमांतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के वार्ड क्रमांक 62 अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर निगम अमले ने कार्रवाई की।
कॉलोनाइजरों द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगम ग्वालियर की अनुमति के बिना कॉलोनी विकास कार्य कराए जा रहे थे। इन अवैध कॉलोनियों में सड़क, सीवर लाइन एवं विद्युत पोल जैसे निर्माण कार्य कराए गए थे, जिन्हें निगम अमले द्वारा मौके पर हटाया गया।
1.72 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा था अवैध विकास
भवन अधिकारी राजू गोयल ने बताया कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई अभियान के प्रथम चरण में चयनित 58 अवैध कॉलोनियों में से शुक्रवार को ग्राम विक्रमपुर के सर्वे क्रमांक 164/1, 164/2, 162/2/1, 162/2/2 एवं 255 के भाग पर लगभग 1.72 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई।
इन कॉलोनियों को द ग्रीन पार्क फेस-4 के नाम से रामकुमार श्रीवास्तव, छत्रपाल सिंह, विक्रम लोधी, प्रीतम सिंह, उदय सिंह भदौरिया, सरनाम सिंह चौहान, सुनील भदौरिया, थानसिंह, चंद्रभान सिंह, सुरेन्द्र राजपूत, अंकुर शर्मा सहित अन्य कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित किया जा रहा था।
1.05 लाख रुपये जुर्माना वसूला
कार्रवाई के दौरान निगम द्वारा कॉलोनाइजर से 1,05,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। साथ ही कॉलोनाइजर द्वारा 15 दिवस के भीतर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग भी दी गई।
पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
इस कार्रवाई के दौरान भवन निरीक्षक उत्पल सिंह भदौरिया, मदाखलत गैंग एवं पुलिस बल मौजूद रहा। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
