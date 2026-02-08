सीवर लाइन के भुगतान पर भड़के एसीएस ने कहा ‘स्वाहा कर दिया पूरा पैसा’

सतना। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने सतना नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यों और परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीवरेज निर्माण पर गंभीर नाराजगी जाहिर की और पूरे प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच के सख्त निर्देश दिए। एसीएस ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को पहले ही 50 प्रतिशत अधिक राशि देकर काम सौंपा गया था, फिर भी वे अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'पूरा पैसा स्वाहा कर दिया आप लोगों ने।' बढ़ी हुई निर्माण लागत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को ठेका शर्तों के अनुरूप पूरी जांच करने के आदेश दिए। समीक्षा बैठक में कमिश्नर रीवा बी.एस. जामोद, कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस, एमपीयूडीसी के अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह, नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।