8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

21% बढ़ा जेंडर बजट, फिर भी असल खर्च कम – सरकार का वादा vs हकीकत!

केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 9.4% तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन बीते बजट में टॉप 5 मंत्रालयों में से चार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने कुल बजट का कम से कम 40% हिस्सा जेंडर कार्यक्रमों पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वित्त वर्ष-26 में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 08, 2026

बजट

केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 9.4% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में असल खर्च शुरुआती बजटीय अनुमान से कम रहने की संभावना है। टॉप 5 मंत्रालयों में से चार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने कुल बजट का कम से कम 40% हिस्सा जेंडर कार्यक्रमों पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वित्त वर्ष-26 में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

खर्च बढ़ा, लेकिन लक्ष्य दूर

दो दशकों में जेंडर बजट के आवंटन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2027 के बीच जेंडर बजट करीब 21% बढ़ा और वित्त वर्ष 2027 में 5.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस अवधि में जेंडर बजट की कुल केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। इसके बावजूद कई मंत्रालयों में योजनाओं का असल क्रियान्वयन तय लक्ष्य से पीछे है।

केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी (% में)

वित्त वर्षजेंडर बजट हिस्सेदारी (%)
20064.74
20105.5
20145.0
20186.2
20228.02
20267.6
20279.37

वित्त वर्ष 2026 में जेंडर बजट लक्ष्य से पीछे

वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट तय लक्ष्य से पीछे रह गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2016 के बाद यह पहला मौका है जब जेंडर बजट अपने अनुमानित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया।

वित्त वर्षबजट अनुमान (%)असल खर्च (%)बदलाव (%)
20110.680.680
20160.790.812.53
20211.431.526.29
20221.532.0936.6
20231.712.1726.9
20242.233.8472.2
20253.093.5916.18
20260.240.240
20264.493.98-11.6
विभागबजट अनुमान (₹ करोड़)संशोधित अनुमान (₹ करोड़)बदलाव (%)
ग्रामीण विकास1,22,46994,894-23.14%
महिला-बाल विकास21,99419,743-10.23%
नवीकरणीय ऊर्जा10,85510,457-3.67%
स्वास्थ्य-परिवार कल्याण39,43638,625-2.06%
खाद्य-सार्वजनिक वितरण1,07,6391,09,071+1.33%

ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा 23.14% की कटौती हुई। महिला-बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, इन पांचों विभागों ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने कुल बजट का कम से कम 40% हिस्सा जेंडर बजट के लिए आवंटित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 09:39 am

Hindi News / News Bulletin / 21% बढ़ा जेंडर बजट, फिर भी असल खर्च कम – सरकार का वादा vs हकीकत!

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

ये है नया ट्रेंड: वीकेंड मस्ती की जगह अब भक्ति, संगीत और आत्मशांति से जुड़ रहे युवा

Bhajan trend among the youth of Katni
कटनी

नगर निगम की जमीन नजूल-चारागाह मद में है दर्ज, आवंटन की प्रक्रिया शुरू

nagar nigam land registered in Nazul head
कटनी

बेलगाम बिजली चोरी: आठ माह में 2142 लाख यूनिट लाइन लॉस, गांवों में 45 फीसदी हो रही बिजली चोरी

There is a huge power theft in Katni district
कटनी

सोया चाप बिरयानी खाते समय निकला ‘चिकन’ का टुकड़ा, फूड कोर्ट में मचा हड़कंप

chicken
भोपाल

बड़ी खबर: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस में अचानक उठीं चिंगारियां और आग की लपटें, रेलवे स्टॉफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Jaisalmer-Swarna Nagari Express as Fire Breaks Out
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.