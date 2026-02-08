21% बढ़ा जेंडर बजट, फिर भी असल खर्च कम – सरकार का वादा vs हकीकत!

केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 9.4% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में असल खर्च शुरुआती बजटीय अनुमान से कम रहने की संभावना है। टॉप 5 मंत्रालयों में से चार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने कुल बजट का कम से कम 40% हिस्सा जेंडर कार्यक्रमों पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वित्त वर्ष-26 में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।