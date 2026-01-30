30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

खेलो एमपी योग चैंपियनशिप: उज्जैन में पदक के लिए उतरेंगे ग्वालियर के 7 खिलाड़ी

ग्वालियर में आयोजित संभाग स्तरीय योग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 30, 2026

खेलो एमपी योग चैंपियनशिप

चयनित टीम के खिलाड़ी

ग्वालियर. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित खेलो एमपी योग चैंपियनशिप के लिए ग्वालियर के 7 होनहार योग खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में ग्वालियर में आयोजित संभाग स्तरीय योग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था।

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ग्वालियर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट योग कौशल दिखाते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की की

कोच अखिलेश पचौरी के अनुसार, चयनित सभी खिलाड़ी 30 और 31 जनवरी को उज्जैन में आयोजित होने वाली खेलो एमपी राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे।

चयनित खिलाड़ी एवं उनकी स्पर्धाएं

  • गौरवी शुक्ला – लेग बैलेंस, आर्टिस्टिक सिंगल
  • भव्या राजपूत – सुपाइन
  • मान्या जैन – हैंड स्टैंड
  • जिकर जादौन – आर्टिस्टिक सिंगल
  • रिक्की शाक्य – बैक बेंडिंग
  • रजत तोमर – हैंड बैलेंस
  • निमित्त गुप्ता – लेग बैलेंस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खेलो एमपी योग चैंपियनशिप: उज्जैन में पदक के लिए उतरेंगे ग्वालियर के 7 खिलाड़ी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking: कोहरे में नहीं दिखी गाड़ी, कार के परखच्चे उड़े, 4 की मौके पर मौत

Gwalior Car Accident Death
ग्वालियर

ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अब पूरा कार्ड SMS लिंक के माध्यम से भेजा जा रहा है, लेकिन यह व्यवस्था भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रही है।

बार-बार सर्वर फेल, तकनीकी खामियां और अधूरी ऑनलाइन तैयारी के कारण आम नागरिकों को एक बार फिर एजेंटों और दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है।
समाचार

अपराधों के खिलाड़ी किताबों से करेंगे मंथन, सलाखों में पढाई की तैयारी

भविष्य संवारने बंदी देंगे 10 वीं
ग्वालियर

लुप्त होती भाषा को बचाने का नवाचार, ग्वालियर के कालबेलिया समुदाय की भाषा पर बनाई ‘टॉकिंग डिक्शनरी’

ग्वालियर की सहायक प्राध्यापक डॉ.संगीता सिंह ने छह माह के शोध के जरिए कालबेलिया समुदाय की भाषाई धरोहर को सहेजा
ग्वालियर

झूठी गवाही पर फरियादी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, पंच गवाह को राहत

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.