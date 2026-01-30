खेलो एमपी योग चैंपियनशिप: उज्जैन में पदक के लिए उतरेंगे ग्वालियर के 7 खिलाड़ी

ग्वालियर. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित खेलो एमपी योग चैंपियनशिप के लिए ग्वालियर के 7 होनहार योग खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में ग्वालियर में आयोजित संभाग स्तरीय योग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था।