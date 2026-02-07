11 साल से हर हफ्ते बैठक, अब तक हो चुकी 565 साप्ताहिक बैठक, पांच साल में 5000 शादी के बायोडाटा कर चुके वाचन, सैकड़ों विवाह कराए

अग्रमिलन ग्रेटर ग्वालियर संस्था अपना 12वां स्थापना दिवस रविवार 8 फरवरी को मनाने जा रही है। 14 दिसंबर 2014 को यह संस्था डॉ.रामबाबू गोयल ने अपने साथियों प्रभुदयाल गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल, डॉ. रामजीदास गोयल और अजय बंसल के साथ मिलकर शुरू की थी। संस्था की ओर से हर रविवार को बैठक की जाती है। 11 साल में अग्रमिलन ग्रेटर ग्वालियर की ओर से 565 साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। पांच साल पूर्व समाज में शादी-विवाह के लिए युवक-युवतियों

के बायोडाटा का वाचन प्रारंभ किया गया था। हर हफ्ते 20 बायोडाटा का वाचन होता है, अब तक 5000 से अधिक बायोडाटा का वाचन किया जा चुका है। इसके चलते अग्रवाल समाज में अभी तक सैकड़ों रिश्ते तय भी हुए हैं। संस्थापक अध्यक्ष डॉ.रामबाबू गोयल और महिला विंग प्रभारी ज्योति अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत से हर रविवार को ग्वालियर के अलग-अलग क्षेत्रों में समाज के किसी ना किसी बंधु के घर बैठक होती थी। इन बैठकों में लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और उन्हें मिलकर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। समय के साथ-साथ्ज्ञ नि:शुल्क मेडिकल जांच शिविर के साथ कम खर्च में धार्मिक व शैक्षणिक यात्राएंं (अग्रोहा धाम, वृंदावन, टीकमगढ़ आदि) भी कराई गईं। प्रत्येक रविवार को सुबह 8.30 से 10 बजे तक की जाती है। संस्था ने जरूरतमंदों के लिए अस्पतालों में व्हीलचेयर व दवाइयों की व्यवस्था भी कराई और आकस्मिक बीमारी या आर्थिक परेशानी में समाजबंधुओं की मदद भी की। कोरोना काल में भी संस्था ने डिजिटल मीटिंग कर लोगों को जोड़े रखा।