सिथौली-बिरलानगर के बीच अब एक ही ट्रैक पर एक साथ दौड़ सकेंगी 4 से 5 ट्रेनें, यात्रियों के समय की होगी बचत

ग्वालियर. झांसी-ग्वालियर-दिल्ली रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और आउटर पर लगने वाले अकारण हॉल्ट को खत्म करने के लिए रेलवे ने सिथौली-ग्वालियर-बिरलानगर के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली को हरी झंडी दे दी है। साढ़े 11 किलोमीटर लंबे इस व्यस्त रेलखंड पर नई तकनीक लागू होने से ट्रेनों का संचालन पहले की तुलना में अधिक तेज, सटीक और सुरक्षित हो जाएगा। अब यात्रियों, खासकर नौकरीपेशा और लंबी दूरी का सफर करने वालों को सिग्नल के इंतजार में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इस रूट पर रोजाना डेढ़ सौ के लगभग यात्री ट्रेनें और 180 के लगभग मालगाड़ी गुजरती हैं। इस व्यवस्था से सभी ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ेगा।