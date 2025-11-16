प्लीज ‘सचिन सर’ रोड बनवा दीजिए…’आई डोंट वांट टू स्किप माय स्कूल’, Video Viral

Sachin Tendulkar Road: मध्यप्रदेश के ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक बच्ची क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम पर बनीं सड़क की हालत बता रही है।
दरअसल, फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का पहला शतक जमाया था। वहीं, सड़क अब धूल और गड्ढों की भेंट चढ़ गई है।
8 वर्षीय इतिक्षा सिंह नामक इंस्टाग्राम यूजर ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। जिसमें वह कह रही हैं कि मैं ग्वालियर...मध्य प्रदेश सचिन तेंदुलकर रोड पे रहती हूं। अगर यहां का हाल सचिन तेंदुलकर जी खुद आकर देखें तो वो भी कहेंगे इस रोड का नाम तत्काल ही बदला जाए। यह सचिन तेंदुलकर जी के लिए गर्व का नहीं शर्म का विषय है।
इतिक्षा ने आगे अपने वीडियो में कहा कि मैं 2 से 5 मिनट अगर अपने बस स्टॉप पर खड़ी होती हूं, तो मास्क पहनने के बावजूद भी मेरी खांसी-जुकाम एक डेढ़ महीने से ठीक नहीं हो रही है। अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाती हूं और घर में आकर देखती हूं तो पूरा घर ऐसा दिखता है कि एक साल से इस घर में कोई नहीं रह रहा है। अब बारिश थी तो गड्ढे इतने भरे हुए थे। सोचा था कि ठंड आएगी तो अब मैं स्कूल आराम से जा पाऊंगी। तो फिर भी यही हाल है।
मासूम इतिक्षा सिंह का कहना है कि आई डोंट वांट टू स्किप माय स्कूल। आई वांट टू लर्न, आई वांट टू प्ले। आई वांट टू गो आउटसाइड। मुझे अपनी क्लासेस नहीं छोड़नी है। मुझे बाहर जाना है। मुझे अपना स्कूल जाना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। अगर इसी तरह सब लोग ऐसे घर में रहेंगे और धूल मिट्टी से परेशान होकर बुखार-जुकाम में रहेंगे तो ऐसे ही बनेगा विकसित भारत।
आगे बच्ची ने कहा कि मैं विनती करती हूं उच्च अधिकारियों से यहां के आदरणीय सीएम सर से और कलेक्टर महोदय से कि इस रोड पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अगर सचिन तेंदुलकर जी मुझे सुन रहे हैं तो उनसे कि इस रोड को कृपया कर सही करवा दीजिए।
