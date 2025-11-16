प्लीज ‘सचिन सर’ रोड बनवा दीजिए…’आई डोंट वांट टू स्किप माय स्कूल’, Video Viral

इतिक्षा ने आगे अपने वीडियो में कहा कि मैं 2 से 5 मिनट अगर अपने बस स्टॉप पर खड़ी होती हूं, तो मास्क पहनने के बावजूद भी मेरी खांसी-जुकाम एक डेढ़ महीने से ठीक नहीं हो रही है। अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाती हूं और घर में आकर देखती हूं तो पूरा घर ऐसा दिखता है कि एक साल से इस घर में कोई नहीं रह रहा है। अब बारिश थी तो गड्ढे इतने भरे हुए थे। सोचा था कि ठंड आएगी तो अब मैं स्कूल आराम से जा पाऊंगी। तो फिर भी यही हाल है।