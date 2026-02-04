सिक्योरिटी कंपनी संचालक से 1.63 करोड़ और शादी का झांसा देकर युवती से 9 लाख की ठगी, अब तक FIR नहीं

ग्वालियर। एनएचएआई में गाड़ियां किराए पर लगाने के नाम पर 39 लग्जरी कारों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड अभय सिंह भदौरिया की धोखाधड़ी की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। ट्रैवल्स कारोबारियों के अलावा अभय ने एक सिक्योरिटी कंपनी संचालक से 1 करोड़ 63 लाख रुपये और शादी का भरोसा देकर एक युवती से 9 लाख रुपये की ठगी की। हैरानी की बात यह है कि शिकायतें और स्वीकारोक्ति सामने आने के बावजूद अब तक किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।